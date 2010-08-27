Санитара-вымогателя из Сумщины приговорили к 5 годам заключения

Пять лет лишения свободы с конфискацией имущества получил за звяточничество руководитель отдела судмедэкспертизы Конотопа. Его подельник - санитар - осужден на 5 лет заключения и три года испытательного срока. Сегодня приговор вступил в силу, сообщает УНИАН. Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда относительно руководителя районного отделения судебно-медицинской экспертизы и санитара, которые в прошлом году наладили коррупционную схему вымогательства и получения взяток с родственников умерших. Напомним, весной 2009 года сотрудники СБУ задокументировали факты вымогательства и получения взяток руководителем Конотопского районного отделения судебно-медицинской экспертизы. В ходе проверки было установлено, что должностное лицо при посредничестве санитара требовало и получало деньги за выполнение своих прямых служебных обязанностей. В частности, судмедэксперт отказывался выдавать справки и проводить экспертные исследования бесплатно, как того требует закон. Сумма одной взятки колебалась от 700 до 2000 грн. В мае прошлого года в ходе проведения спецоперации взяточник и его сообщник были задержаны во время получения ими очередной взятки от жителя Конотопа. В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в сочетании с вымогательством взятки) Уголовного кодекса Украины.