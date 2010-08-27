В РФ остались довольны украинскими мчсниками

В России остались очень довольны профессионализмом украинских спасателей, которые помогали при тушении пожаров в РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщает УНИАН. «Ваши ребята работали у нас, работали хорошо и качественно, получили благодарность от нашего правительства, от Президента. Действительно, получилась очень хорошая, очень мощная и сплоченная команда», - сказал Шойгу. При этом он добавил: «Когда мы поднимали в воздух в день по 60 воздушных судов, когда 20 – работали на 5 квадратных километрах – это зрелище, я вам скажу, достойное восхищения и уважения». Глава российского МЧС рассказал, что в этом году «были сложные и тяжелые пожары, потому что это были верховые пожары». «С ним (пожаром – УНИАН), к сожалению, единственный способ борьбы - это пустить ему навстречу точно такой верховой пожар, чтобы они сошлись в экстазе и поглотили друг друга», - объяснил Шойгу. Глава МЧС РФ особо акцентировал на том, что приобретенный бойцами МЧС опыт при тушении пожаров ничем не заменить. «Практики ничто заменить не может. Можно вечно учиться, а когда начинается боевая работа – совсем другая жизнь происходит», - сказал министр. «Представьте, что мы населенные пункты эвакуировали за ночь по три раза… Это большая серьезная работа и очень большой опыт, очень большой опыт, и его нельзя ничем заменить», - заключил Шойгу.