В Ужгороде статую Ленина отдали на переплавку

Депутаты Ужгородского горсовета 27 августа на очередной сессии единогласно приняли решение бесплатно передать демонтированный в 1991 году бронзовый памятник Ленину на потребность Мукачевской греко-католической епархии, сообщает ZAXID.NET. По словам депутата горсовета Павла Федака, депутаты сделали благотворительный жест для местных верующих, которые намереваются увековечить в бронзе другую фигуру - епископа Андрея Бачинского. «Мы имели соответствующее обращение главы Мукачевской греко-католической епархии Милана Шашика, - отметил Федак. - Ни один депутат не высказался против, коммунистов у нас в совете нет, никто и не протестовал». По его словам, монумент весом свыше 3 тонны все это время хранился на территории коммунального предприятия.