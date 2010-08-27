В Польше россиянину за шпионаж грозит 10 лет тюрьмы

В Польше предъявлены обвинения гражданину РФ, арестованному в феврале 2009 года по подозрению в шпионаже. Об этом заявил заместитель главы прокуратуры Варшавы Роберт Маевский, пишет ИТАР-ТАСС. «Могу только сообщить, что 20 августа мы направили в суд обвинительный акт против гражданина России, подозреваемого в ведении на протяжении нескольких лет разведывательной деятельности в военной сфере против Польши», - сообщил он. Как стало известно местным средствам массовой информации, дело обвиняемого, который проходит под инициалами «T.J.», держится в строгой тайне. По их данным, если предполагаемого шпиона, который вел свою деятельность с 2004 по 2009 год, признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Польская пресса также отмечает, что варшавские следователи изучали дело полтора года. «Ранее на след шпиона вышло Агентство национальной безопасности. Прокуратура не сообщает, какую информацию он посылал в свою штаб-квартиру, однако утверждает, что он не был участником агентурной сети», - пишут сегодня издания. Согласно их сведениям, гражданин РФ не имел дипломатического паспорта и под прикрытием предпринимательской деятельности собирал сведения о польском оборонном секторе.