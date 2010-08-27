Из-за наводнения 1 млн пакистанцев покинули дома

Новое наводнение в Пакистане стало причиной того, что свыше миллиона человек за последние двое суток были вынуждены покинуть свои дома. Об этом говорится в докладе ООН, сообщает ВВС. Так, 70% жителей города Тхатта, расположенного в провинции Синд на юге Пакистана, оставили жилье и переместились в безопасные места после того, как река Инд вышла из берегов. Очевидцы отмечают, что в одном из городов Долины Сват полностью затоплены дороги и исчезли под водой мосты. Отметим, только за август 17 млн человек в Пакистане пострадали в результате наводнений.