17-летняя дочь посла Америки разбилась, выпав из окна

17-летняя дочь посла США в Таиланде случайно выпала из окна высотного здания. Об этом сообщает американское издание NYDailyNews. Несчастный случай произошел в ранним утром в пятницу в одном из ночных клубов Манхеттена. Николь Джон выпала из окна на 25-м этаже. Дочь посла развлекалась с друзьями до 2 часов ночи. Свидетель, видевший проходящую через фойе толпу, утверждает, что в компании пили. В помещении было около 10 человек, когда Николь Джон сняла туфли, залезла на подоконник и сорвалась вниз, сказано в сообщении. Падение девушки увидели люди в соседнем здании и вызвали полицию. Когда на место происшествия прибыла оперативная группа, в комнате уже никого не было, а возле тела Николь нашли маленькую видеокамеру. Полиция предполагает, что дочь посла хотела сделать фотографию.