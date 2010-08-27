«Атлетико Мадрид» обыгрывает «Интер» в матче за суперкубок УЕФА

В Монако состоялся традиционный матч между победителем Лиги чемпионов и триумфатором Лиги Европы. Поединок между испанским «Атлетико» и итальянским «Интером» завершился победой мадридского клуба со счётом 2:0, передают Подробности. Первый гол в матче на 62-й минуте забил Рейес. Агуэро в перепасовке с Рейесом потерял мяч, но Хосе Антонио сумел вернуть футбольный снаряд, сделал пару шагов вперёд, оторвавшись от Майкона, и нанёс разящий удар в угол ворот. Испанский клуб удвоил счёт на 83-й минуте. Симау ускорился на левом фланге, прострелил в штрафную, и Серхио Агуэро с нескольких метров расстрелял ворота. На 89-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота «матрасников», но де Хея в великолепном стиле отразил удар Милито. Этот трофей стал четвёртым для «Атлетико» на международной арене.