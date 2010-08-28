Освобожденный из заключения в КНДР американец вернулся на родину

Американец Айджалон Гомес, освобожденный из заключения в Северной Корее при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера, вернулся на родину. Самолет из Пхеньяна, на борту которого находились Гомес и Картер, прибыл в аэропорт Бостона. Встречавшие его родственники освобожденного американца поблагодарили экс-президента за помощь, передает Радио «Свобода». В апреле Гомес был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщали, что американец пребывал в депрессии и пытался покончить с собой. Договоренность о его освобождении была достигнута в четверг в ходе визита Картера в Пхеньян.