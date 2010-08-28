В Украине к Евро-2012 уже готовы 17 тренировочных баз и еще 3-4 находятся на финальной стадии подготовки. Об этом сообщил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, ИА «Интермедиа консалтинг». «Не нужно верить слухам, что в Украине не хватает тренировочных баз. Сейчас у нас есть 17 тренировочных баз, хороших, комфортабельных, отвечающих требованиям УЕФА по комфорту и безопасности», - сказал М.Лубкивский. Также, по словам директора турнира Евро-2012 в Украине, на финальной стадии подготовки находятся еще 3-4 базы. «Еще примерно такое же количество трансферных баз у нас есть на данный момент», - добавил М.Лубкивский.