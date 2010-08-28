В Мексике исчез прокурор, который расследовал убийство 72 мигрантов

Прокурор, который вел расследование убийств в Мексике 72 мигрантов из стран Центральной и Южной Америки, пропал без вести. Об этом сообщил президент страны Фелипе Кальдерон. По его словам, государственного обвинителя Роберто Хаим Суареса и приставленного к нему офицера полиции последний раз видели два дня назад в городе Сан-Фернандо. Сейчас они считаются пропавшими без вести, передает «Зеркало недели» со ссылкой на материалы СМИ. 25 августа мексиканские военные обнаружили тела 72 человек, в том числе 14 женщин, на севере страны во время рейда на ранчо, где находились предполагемые члены наркокартеля. На место происшествия был направлен вертолет, по которому злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки был убит один из военных, а также трое нападавших. Нескольким злоумышленникам удалось скрыться. Военные обнаружили на ранчо большое количество оружия, а при обследовании территории поблизости и было найдено захоронение. По данным мексиканских властей, найденные в массовой могиле люди стали жертвами войны между наркокартелями. Пока не ясно, были ли убиты все они одновременно или по отдельности.