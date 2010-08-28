Рождаемость в США упала до самых низких показателей за столетие

Рождаемость в США в 2009 году упала на 2,7% - до самых низких показателей за столетие. Рождаемость снижается второй год подряд. Эксперты полагают, что причина этому - экономический кризис, передают «Вести». В 2009 году показатель рождаемости составил 13,5 на каждую тысячу человек, в то время как в 2007 году - 14,3. А в 1909 году показатель рождаемости составил 30 на каждую тысячу человек. Всего в 2009 году в США родилось 4,13 млн малышей, тогда как еще годом раньше - 4,25, а в 2007 году - 4,3 миллиона. Ученые отмечают и еще одну возможную причину спада рождаемости в США - уменьшение притока мигрантов. Вместе с тем специалисты не намерены бить тревогу, так как данные показатели в США остаются намного выше, чем во многих развитых и благополучных с экономической точки зрения странах мира.