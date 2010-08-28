Немцы протестуют против супер-современного вокзала за $5 млрд.

Более 30 тыс. человек протестуют в Германии против реконструкции городского вокзала и, в частности, против строительства подземных залов, сообщает «Немецкая волна». Вчера противники строительства устроили сидячий протест. Они уверены, что строительство современного вокзала за 4,1 млрд евро - это пустая трата денег налогоплательщиков, а подземная часть здания навредит водным источникам. Кроме того, нынешний вокзал является местной достопримечательностью. Сторонники проекта называют новый вокзал «перекрестком 21 века». Они уверены,что реконструкция позволит высвободить пространство в переполненном центре Штутгарта. Подземные платформы метро сделают путешествие быстрее, потому что поездам не придется разворачиваться на конечной станции. По оценкам полиции, протестовать в пятницу вышли около 10 тыс. человек.