По компьютерной грамотности Украина отстает от стран СНГ - Семиноженко

По развитию информационного общества Украина существенно отстает не только от России, но и от Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Такое мнение в интервью «Зеркало недели» высказал глава Государственный комитет по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко. «Я не думаю, что информационное общество можно построить. Оно должно стать информационным», — полагает он. По словам Семиноженко, для этого обществу предстоит решить три задачи: преодоление цифрового неравенства; решение проблемы доступности информационно-коммуникационных технологий, которая упирается в компьютерную грамотность; развитие электронной или цифровой демократии. «Это — одна часть. Вторая часть — это информационные технологии. Сфера развития программного продукта, электронное управление страной, электронная коммерция, электронное образование, электронная медицина, — отметил он. — И, наконец, это все, что связано со сферой коммуникаций. Оптоволкно — от каждого села, от каждой школы до любого органа исполнительной власти, до каждой квартиры. То есть все, что связано с коммуникациями, должно быть развито». Семиноженко также высказал мнение, что Украина пока находится в начале становления информационного общества. «Мы сейчас скорее «общество телезрителей», чем информационное общество. И нам как обществу в целом сейчас предстоит совершить переход от пассивного созерцания к активному управлению информацией», — рассказал он.