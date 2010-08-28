На Сумщине разбился автобус с 20 пассажирами (ФОТО)

На Сумщине перевернулся автобус с 20 пассажирами на борту. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины. Согласно сообщению, вчера в 21:30 на 35 км автодороги Сумы-Полтава водитель автобуса Мan, двигаясь в направлении г. Охтирка, на мокром участке дороги не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В салоне автобуса находились 20 пассажиров. В результате ДТП десять из них получили телесные повреждения. Среди травмированных - шестнадцатилетний подросток. Фото: Пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины