Из-за Януковича отложили открытие харьковского аэропорта

Открытие нового терминала Международного аэропорта "Харьков" состоялось немного позже запланированного времени. Причина – на 20 минут опоздал Президент Украины Виктор Янукович, сообщает Gazeta.ua. На мероприятие Янукович прилетел собственным самолетом. Около трапа его встретили четыре автомобиля. К терминалу главу государства привез золотисто-оранжевый микроавтобус. В 11:35 глава государства торжественно перерезал ленту около терминала, сказа перед этим, что харьковский аэропорт - это хороший пример. При этом он напомнил, что Украина будет подавать заявку на участие в зимней Олимпиаде 2022 года. Отметим, что с 10:00 к новому терминалу привезли сторонников Партии регионов. Их выставили в 5 рядов. В руках активисты держат флаги ПР. Между рядами ходит организатор, который отдает команды, когда кричать и махать флагами. Позади толпы развесили плакаты на русском языке: «Янукович - наш президент», «Партия регионов - наша партия». В строительство двухэтажного харьковского терминала вложили 443 млн грн.