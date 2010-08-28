На Камчатке заработали три вулкана

На Камчатке зафиксированы выбросы пепла из кратера вулкана Ключевская сопка на высоту 1 км. За последние сутки на вулкане произошло более 100 землетрясений, сообщают Вести.ru со ссылкой на Геофизическую службу Российской академии наук. Шлейф пепла от выбросов растянулся на 20 км, по юго-западному склону изливается поток раскаленной лавы. Продолжает фиксироваться активность соседнего с Ключевской сопкой вулкана Шивелуч. Этот гигант выбросил пепел на пятикилометровую высоту. На нем зарегистрировано 166 землетрясений. Выбросы пепла зарегистрированы также на вулкане Карымский в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Согласно сообщению, опасности для населенных пунктов нет. Всего вдоль восточного побережья Камчатки сосредоточены 29 действующих и около 300 потухших вулканов. Напомним, вчера в Камчатском крае впервые отмечали «День вулкана». Основные торжества проходят возле еще одного вулкана - Авачинского.