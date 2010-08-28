В море Лаптевых продолжаются поиски шести моряков (ВИДЕО)

Поиски пропавших без вести моряков с буксира «Алексей Кулаковский» возобновили сегодня утром. По информации спасательного центра, в поисках пропавших задействуют два вертолета, танкер, ледокол и гидрографическое судно. В районе спасательных работ сохраняется штормовая погода, температура воды составляет всего 4С, а высота волн - 2-3 метра, сообщают Вести.ru. Вероятность найти пропавших членов экипажа живыми очень мала. На место происшествия прибыли водолазы, однако из-за погодных условий они не могут начать обследование судна. Напомним, буксир «Алексей Кулаковский» потерпел кораблекрушение вчера ночью, когда шел на помощь рыболовному судну. По неизвестным причинам судно получило крен на левый борт и ушло на глубину около 20 метров. Из 14 членов экипажа спасли троих, в том числе капитана. Тела пятерых моряков нашли вчера днем, поиски шестерых продолжаются.