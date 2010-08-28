Россия построит собственный космодром

С 2018 года запуск всех российских пилотируемых космических кораблей будет полностью осуществляться с космодрома «Восточный». Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов, пишет ИТАР-ТАСС. «За три года до этого с космодрома начнут осуществляться запуски ракет носителей с различными грузами и спутниками», - подтвердил он. По словам вице-премьера, на месте, который сейчас называется космодромом, раньше располагалась часть РВСН с шахтными установками. Отсюда же было осуществлено четыре коммерческих запуска ракет мобильных стволов. «Хотя это площадка и называется космодромом, но на деле его здесь никогда не было. Вместе с тем, при определении места будущего космодрома проектировщики остановились именно на этой площадке. Они исходили из того, что рядом проходят Транссибирская железная дорога, строилась автомагистраль Чита-Хабаровск и водная артерия Амур», - добавил Иванов.