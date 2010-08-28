В Ялте в километре от берега выловили пьяного россиянина

В Ялте на пляже гостиницы «Ялта-Интурист» пьяный житель Рязани 1990 года рождения заплыл в море на 900 метров и не смог самостоятельно вернуться. Спасатели на лодке доставили парня на берег, где с ним была проведена беседа о правилах поведения на воде, сообщает «е-Крым» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС в Крыму. Кроме того, в селе Песчаном Бахчисарайского района на надувном матрасе в море на 1 километр унесло двух жительниц Днепродзержинска 1973 и 1974 года рождения. Дежурные спасатели на катере вышли в море и доставили женщин на берег, в медицинской помощи они не нуждались. А в Евпатории жители Ростова - женщина 1987 года рождения и мужчина 1989 года рождения - заплыли в море на 500 метров на плавательном круге и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели доставили их на берег, в медицинской помощи люди не нуждались.