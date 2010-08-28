В Житомире напали на журналиста

Вчера в Житомире было совершено нападение на редактора районной газеты «Сільське життя» (Житомирский район) Валерия Ивановского. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Министерства внутренних дел в Житомирской области Юрий Ивакин, пишутУкраїнські Новини. По словам Ивакин, около 16:00 27 августа в дежурную часть УМВД поступило сообщение от оператора службы скорой помощи о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с ножевыми ранениями. Пострадавшим оказался редактор газеты «Сільське життя». По информации представителя МВД, Ивановский рассказал, что 27 августа ему позвонил на мобильный телефон неизвестный и предложил встретиться под предлогом передачи материалов о деятельности Житомирского районного совета. Во время встречи в центре Житомира на ул. Московской неизвестный сначала прыснул в лицо редактору слезоточивый газ, а затем нанес 2 удара ножом в бедро. В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц города под охраной сотрудников милиции. Со слов Ивановского составлен фоторобот нападавшего, который разослан во все отделения милиции Украины. Милиция гарантирует 30 тыс. гривен вознаграждения за предоставление правдивой информации о нападавшем. Кроме того, Ивакин сообщил, что милиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса.