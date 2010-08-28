Три шахтера получили звания Героев Украины

Сергей Шемук, Иван Шевченко и Игорь Юрченко стали Героями Украины. Соответствующие указы, подписанные 26 августа, размещены сегодня на сайте официального интернет-представительства Президента Украины. За героический и многолетний самоотверженный шахтерский труд, достижение высоких производственных показатель в добыче угля и трудовую доблесть трем шахтерам присвоены звания Героев Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Героями Украины стали забойщик шахты «Енакиевская» ГП «Орджоникидзеуголь» Иван Шевченко, забойщик шахты «Новодзержинская» Сергей Шемук и бригадир очистительного забоя шахты №81 «Киевская» ГП «Ровенькиантрацит» Игорь Юрченко. Как сообщалось ранее, Виктор Янукович проведет День шахтера в Луганской области.