В Киеве судят женщину за применение слезоточивого газа против БЮТ

Подольское районное ГУ МВД Украины возбудило уголовное дело по факту применения слёзоточивого газа против активистов ВО «Батьківщина». Милиция намерена привлечь к ответственности женщину, сообщает УНИАН. В сообщении пресс-службы ГУ МВД отмечается, что ВО «Батьківщина» распространяет в СМИ недостоверную информацию «о провокативных действиях власти, которые якобы имели место на улице Ярославской в Подольском районе столицы». «Руководство указанной организации утверждает, что во время проведения мирной политической акции с участием сторонников партии, власть прибегла к прямому террору, внедрив своих провокаторов, которые применили против массы людей слёзоточивый газ», - сказано в сообщении. Столичная милиция утверждает, что 27 августа в дежурную часть Подольского райуправления милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от членов ВО «Батьківщина» о том, что приблизительно двадцатью минутами раньше неизвестная женщина применила к ним слёзоточивый газ. На место происшествия выехала не только следственно-оперативная группа, но и руководители Подольского райуправления. «Вскоре было установлено, что во время митинга 46-летняя женщина, личность которой установлена, применила к митингующим баллончик со слёзоточивым газом. Свои действия она оправдывает тем, что живет неподалеку, и ей мешало слишком громкое поведение участников акции», - отметила в милиции. В тот же день Подольским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Напомним, в результате инцидента 12 партийцев были госпитализированы.