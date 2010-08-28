На крымском пляже обвалился берег – погибли 2 человека

В Крыму возле поселка Николаевка на диком пляже произошел обвал берега, в результате чего погибли минимум два человека. Как сообщили Главреду в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АР Крым, сегодня в 12:04 к ним поступила информация о том, что в районе «дикого» пляжа между пансионатом «Дельфин» и пансионатом «Якорь» произошел обвал берега. По словам помощника начальника ГУ МЧС Украины в АР Крым Владимира Иванова, вниз обрушилось около 30 кубометров грунта. «Двух погибших обнаружили практически сразу – это были мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения, жители города Брянск. Сейчас здесь проводятся работы по расчистке завалов, чтобы убедится, что больше нет погибших и пострадавших. На месте работают около 100 человек личного состава МЧС, 30 сотрудников МВД, 12 солдат внутренних войск ВЧ – 3009», - рассказал Иванов. Место происшествия оцеплено сотрудниками милиции.