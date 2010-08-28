В Грузии в шахте произошел взрыв – есть погибшие

В результате взрыва на шахте в грузинском городе Ткибули погибли три человека, еще семеро – ранены, сообщает ИТАР-ТАСС. По словам главы МВД Грузии Вано Мерабишвили, на данный момент уже началось расследование обстоятельств взрыва на шахте. «Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, приведшие к взрыву, гибели и ранению людей», - сказал министр. Он лично координировал работу спасателей по вызволению погибших и раненых и оказанию им помощи. Мерабишвили сообщил, что «руководство шахты примет решение о новых нормах безопасности и мерах по предотвращению подобных трагедий в будущем». Представители властей Ткибули и самой шахты сказали журналистам, что «по предварительным данным, взрыв произошел в результате воспламенения метана». Власти заявили, что все расходы на похороны и лечение шахтеров оплатит руководство шахты, где произошел взрыв, а также страховые компании. Семь получивших ранения людей доставлены в больницы Тбилиси.