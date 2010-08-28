Военные моряки покорили Говерлу в честь 470-летия Тернополя

Сегодня военные моряки водрузили на Говерле флаг Тернополя. Акция приурочена ко Дню города: восхождение на гору стало своеобразной благодарностью военных моряков за постоянную поддержку украинского флота, сообщает УНИАН. «На самой высокой вершине Украины впервые развевается флаг украинских Военно-Морских Сил. Символично, что он был развернут вместе с флагом Тернополя – городом, который едва ли не самым активным образом сотрудничает с военными моряками. Имею большую надежду, что наши дружеские отношения будут только крепчать», – отметил командир корвета «Тернополь» Григорий Бреев. Восхождение на самую высокую гору Украины осуществили командир флагмана ВМС Украины фрегата «Гетьман Сагайдачний», Роман Пятницкий, командир корвета «Тернополь» Григорий Бреев, командир минно-торпедной боевой части корвета «Тернопіль» Алексей Потопригора и секретарь Тернопольского горсовета Тарас Билан. В горсовете совместное покорение Говерлы называют свидетельством прочной связи тернополян с военными моряками и украинской армией. Ранее по инициативе Билана в Тернополе был создан музей Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины. Моряки уже предоставили для него первые экспонаты: якорь, спасательный жилет, который использовали на корвете «Тернополь» во время боевых учений, а также коврик ручной работы, сплетенный из каната, которым корабль привязывается к опоре на берегу. Напомним, сегодня в Тернополе отмечают день города.