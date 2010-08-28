Завтра в Украине дожди с грозами

29 августа в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем кратковременный небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +11...+16 градусов. В Моршине ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов. В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов. В Сваляве ночью кратковременный дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21 градус. На севере Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем кратковременный небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +17...+22 градуса. В центре Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем местами сильный, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью +20...+22 градуса, днем +29..+30 градусов. 28 августа температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.