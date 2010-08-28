В Черкассах продавали психотропные таблетки для похудения

Таблетки для похудения с психотропными веществами, которые продавались без рецепта, выявили сотрудники прокуратуры Сосновского района города Черкассы в нескольких черкасских аптеках. Как сообщила УНИАН прокурор Сосновского района города Черкассы Юлия ПАСЕЧНАЯ, в аптеках продавали биологически-активные добавки ”Волшебный лотос”, ”Жуйдемен”, ”Лида”. Экспертиза выяснила, что эти препараты содержат психотропное вещество – сибутрамин, обращение которого в Украине ограничено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие, препараты изъяты.