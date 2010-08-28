В море Лаптевых приостановлен поиск моряков с затонувшего буксира

В море Лаптевых с наступлением сумерек приостановлен поиск шести моряков с затонувшего российского буксира «Алексей Кулаковский» Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, трое спасенных членов экипажа – капитан и два матроса – доставлены в порт Тикси. Буксир с 14-ю моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Пятеро членов экипажа найдены погибшими, трое были спасены. Поиск остальных моряков осложняется плохими погодными условиями. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.