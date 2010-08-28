Сегодня в Пекине стартовали первые Всемирные игры боевых искусств. Игры в китайской столице открылись клятвой спортсменов и рефери, а также красочным художественным представлением, сообщает «ИТАР-ТАСС». Вслед за китайскими детьми в костюмах медвежат, тигрят, обезьянок и других веселых персонажей, исполнивших этюды на спортивные темы, на арене Национального крытого стадиона с концертом выступили артисты из России, Италии, Японии, США, Аргентины, Китая. Китайские юноши и девушки продемонстрировали элементы воинского искусства ушу и гимнастики тайцзицюань. В заключение церемонии с песней, специально написанной к Играм, выступил Джеки Чан. Напомним, украинскую команду в Пекине будет представлять 31 спортсмен.