Международные соревнования пожарных: лидируют белорусы (ФОТО)

В Донецке завершился второй день VI Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Сегодня пожарные соревновались в беге с препятствиями и эстафете 4х100 м. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе МЧС. В стометровке с препятствиями представители белорусской команды Владимир Сидоренко и Владимир Стрельченя побили прошлогодний мировой рекорд - 15,37 с. Они преодолели дистанцию за 15,36 с и 15,02 с соответственно, заняв третье и второе место. Первым к финишу пришел еще один белорус, Николай Васильченко. Победу в эстафете 4х100 одержала команда Украины с результатом 54,41 с. На втором месте - сборная России (54,51 с), на третьем - сборная Чехии (54,78). Таким образом, по результатам трех этапов соревнований лидируют команды России, Украины и Белорусии. Напомним, вчера прошли соревнования по подъему со штурмовой лестницей. Чемпионом мира стал российский спортсмен Александр Волков, на втором месте - Владимир Сидоренко (Белорусь), на третьем - Рeслан Хубецов (Россия).