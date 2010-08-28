Шесть моряков судна «Святая София» вернулись в Украину

Шесть моряков судна «Святая София», полгода прожившие на аварийном сухогрузе в Красном море, вернулись в Украину. Сегодня их самолет приземлился в Одесском аэропорту. Моряки по прибытию в Одессу сообщили: «Каждый день мы могли пойти ко дну. Дважды мы посылали сигналы SOS, восемь раз сигналили ракетами, но на нас никто не обращал внимания, никто не хотел помогать», передает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на материалы СМИ. Тем временем операция по спасению экипажа «Святой Софии» продолжается. На борту остались еще пять моряков во главе с капитаном. Они будут сопровождать груз во время буксировки судна. В течение двух недель моряки тоже смогут вернуться домой. Напомним, судно «Святая София» с 11 украинскими моряками на борту, которое стояло на рейде около египетского Порт-Саида, находилось в критическом состоянии.