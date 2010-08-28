Одесса приняла на отдых и лечение 50 детей из Московской области

В Одессу прибыли на отдых и лечение 50 детей из Московской области, пострадавшие от последствий недавних лесных пожаров. Детей принял на двухнедельный отдых оздоровительный центр Одесского порта «Юный судоремонтник». По словам представителя социальной службы порта Натальи Балабащенко, дети «будут отдыхать и лечиться бесплатно», сообщает «ИТАР-ТАСС». Напомним, ранее группа пострадавших от лесных пожаров детей из Москвы прибыла в Евпаторию. По словам главврача санатория Александра Киселенко, эти дети «из обычных московских семей», им - от восьми до шестнадцати лет. Каждому ребенку назначен курс лечения, все они за 21 день пройдут в санатории полный курс реабилитации.