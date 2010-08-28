В Москве возбуждено уголовное дело в отношении милиционеров

Следственным отделом СКП по Кунцевскому районну Москвы в отношении четырех сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «похищение человека», сообщает BBC. По словам официального представителя Следственного управления СКП РФ по Москве Сергея Марченко, четверо сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД по Северному округу Москвы совершили похищение предпринимателя, сдающего в аренду строительную спецтехнику. Ранее в субботу глава ГУВД Москвы генерал-лейтенант милиции Владимир Колокольцев уволил начальника милиции общественной безопасности УВД по Северному административному округу российской столицы, подчиненными которого были задержанные за похищение человека милиционеры.