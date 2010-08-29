В Судане из-за наводнения 600 семей остались без крыши над головой

Затяжные проливные дожди стали причиной сильного наводнения в провинции Бахр-Эль-Газаль на юге Судана, оставившего без крыши над головой 600 семей. В населенном пункте Авейль на севере провинции разрушены 10 жилых районов, передает УНИАН по материалам радиостанции «Мирая». Государственный министр информации и связи Судана Бона Мауйен Макуач сообщил, что оставшиеся без крова люди были размещены на площадке, где ведется строительство аэропорта. «Это временное решение до тех пор, пока вода не схлынет с затопленных мест», - сказал министр. Исламские благотворительные организации начали поставку гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения районы, предоставляя пострадавшим палатки, лекарства, продовольствие. Однако местные власти считают, что этого будет недостаточно, и обратились к международным организациям с просьбой помочь тем, кто пострадал от наводнения на юге страны.