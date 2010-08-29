В Венесуэле разбился вертолет Ми-17, есть погибшие

В Венесуэле потерпел крушение вертолет Ми-17 Национальной гвардии. В результате катастрофы погибли 10 человек - семеро солдат и трое офицеров, передает «Lenta.ru» со ссылкой на материалы СМИ. Погибшие принимали участие в операции по борьбе с контрабандой наркотиков на границе с Колумбией. Командование Национальной гвардии сообщило, что в ходе этой операции был задержан один подозреваемый в наркоторговле. По данным агентства AP, вертолет упал на взлете рядом с городом Буэна Виста, расположенным около колумбийской границы. Причины крушения пока остаются неизвестными.