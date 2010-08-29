В Польше в результате стрельбы тяжело ранены семь человек

Семь человек, в том числе сотрудник полиции и ребенок, получили тяжелые ранения в результате стрельбы в польском городе Рыбник. Об этом сообщила местная полиция. Инцидент произошел в жилом доме, где 39-летний мужчина открыл огонь из пистолета по членам собственной семьи, передает «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на материалы СМИ. «Во время инцидента в квартире находилось несколько человек, включая детей. Мужчина достал пистолет и начал стрелять сначала по членам семьи, а затем через окно первого этажа», - рассказали стражи порядка. Преступник обстрелял также сотрудников полиции и машину скорой помощи, которая приехала, чтобы забрать раненых. «Нападающий из окна своего дома стрелял в каждого, кто пытался приблизиться к зданию. На место происшествия была вызвана антитеррористическая группа. Увидев вооруженных сотрудников спецназа, мужчина сдался и вышел из дома с поднятыми руками», - сообщил пресс- секретарь главного коменданта полиции Мариуш Соколовский. Как сообщают местные СМИ, перед собой преступник держал ребенка, но был немедленно схвачен антитеррористами и обезоружен. По словам Соколовского, все пострадавшие доставлены в больницу. В самом тяжелом состоянии находится жена нападавшего, раненная в голову.