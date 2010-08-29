В Черкассах открылся музей шоколада, где представлено полсотни сладких произведений искусства. В музее посетители смогут узнать историю шоколада, технологии и секреты его изготовления, а также попробовать наилучшие виды непосредственно из шоколадного фонтана, сообщает УНИАН. Музей состоит из четырех залов. В первом можно узнать историю развития шоколада от племен майя до сегодняшнего дня. Второй зал рассказывает о современных технологиях изготовления шоколада, а также знакомит с видами шоколадной продукции. В третьем зале представлены творения шоколадных мастеров - свыше 50 экспонатов. Это цветы, фрукты, машины, звери, картины, крепости и даже уменьшенная копия Эйфелевой башни. Четвертый зал отведен для дегустации. Здесь размещены два шоколадных фонтана. Сладкие шедевры для музея создавали мастера со всей Украины. На создание музея потратили 900 килограммов шоколада.