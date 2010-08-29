Сегодня торжественно встретят юных олимпийцев Украины

Сегодня, 29 августа, в аэропорту «Борисполь» торжественно встретят юных олимпийцев Украины - участников І Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. Украинская команда по количеству завоеванных наград заняла третье место. Юные олимпийцы соревновались в 18 видах спорта и выиграли 35 медалей, из которых 10 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых, сообщает ЛИГАБизнесинформ. Первую золотую медаль на играх принесла Дарья Зевина, которая победила в плавании на дистанции 100 м на спине. Напомним, первые в истории летние Юношеские Олимпийские игры стартовали 14 августа и проходили 12 дней. Украина отправила в Сингапур 55 спортсменов. Следующие летние Юношеские Олимпийские игры пройдут в китайском Нанкине в 2014 году.