Янукович пожелал донетчанам стать хозяевами своего города

Президент Украины Виктор Янукович поздравил жителей Донецка с Днем города. «Неслучайно Донецк празднует свой День рождения в День шахтера», - отметил В.Янукович, которого цитирует пресс-служба главы государства. «Ведь Донецк по праву называют столицей шахтерского края, и шахтерский характер - мужественный и самоотверженный, твердый и бесконечно добрый - пронизывает все дела и осуществления дончан», - подчеркнул Президент. В.Янукович выразил надежду, что жители Донецка будут «настоящими хозяевами своего города, своей страны».