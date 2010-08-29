Янукович поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера, профессиональный праздник которых отмечается сегодня. «Искренне поздравляю всех представителей почетной и славной профессии с Днем шахтера! Своим самоотверженным трудом украинские горняки решают стратегическую задачу – обеспечивают энергетическую безопасность государства», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте главы государства. Обращаясь к шахтерам, В.Янукович отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на разработке новых перспективных участков недр, активнее модернизировать существующие мощности, удовлетворять в полной мере постоянно растущий внутренний спрос. «Я уверен, что, начав реформы, мы твердо стали на путь стабилизации и успешного развития экономики», - заявил Президент. Он также выразил убеждение, что профессионализм шахтеров и обретенный большой опыт станут залогом качественного выполнения общегосударственных программ и экономической стабильности в государстве. Президент пожелал работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья, производительной и безаварийной работы, семейного благополучия и благосостояния и новых трудовых достижений.