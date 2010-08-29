Сегодня верующие отмечают Ореховый Спас

Третий Спас (Малый Спас, Нерукотворный образ, «Спас на полотне», Холщовый Спас, Хлебный или Ореховый Спас) - народное название праздника православной церкви, посвященного Иисусу Христу - Спасителю (Спасу), который отмечается 29 августа. Установлен церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, пишет ЛИГАБизнесинформ. Согласно древнему преданию, основанному на документе, найденному в IV в. Евсевием Кесарийским в Эдессинском архиве, властитель месопотамского г. Эдессы Авгарь страдал проказой; желая избавиться от поразившей его неизлечимой болезни и зная об исцеляющих способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа придти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер свое лицо. На полотенце отпечатался его лик. По воскресении Христа, апостолом Фомой был послан один из 70 учеников Христа Фаддей, который с помощью Нерукотворного образа Спасителя исцелил царя от тяжелого недуга и распространил там христианство. Образ Иисуса Христа, прикрепленный царем Авгарем над главными воротами города, был похищен мусульманами, и лишь девять столетий спустя был выкуплен византийским императором Михаилом III. В 944 году, в царствование Константина Багрянородного, Эдесский образ был перенесен в Константинополь, тогда же и было установлено празднество в честь этого. Позже с изображения Христа было написано множество икон, которые носили названия «Спас на полотне», «Спас Нерукотворный». В народе Третий Спас, кроме названия «Спас на полотне», носил наименование «Спас на холсте», либо «Холщовый Спас», так как в данный праздник происходили ярмарки, на которых торговали полотном и холстами. К этому дню в некоторых местах приурочивались дожинки и обряды, связанные с последним именинным снопом, поэтому и называли Третий Спас – «Хлебным». В день Третьего Спаса или около него крестьяне совершали «досевки», т.е. сеяли озимую рожь. После общей домашней молитвы хозяйки провожали мужей на поля с хлебом и солью; при этом на телегу укладывали три снопа, а сверху помещалась предназначенная для посева рожь в мешках. На поле засевальщиков встречали ребята с гречневой кашей. После посева озимого хлеба пирог и каша съедались всей семьей. Называли Третий Спас и ореховым, так как к этому дню поспевали лесные орехи и начинался их сбор. В назначенный день в лесу расстилали ковер и «веретья», от которых все крестьянские бабы, дворовые люди, горничные девушки расходились для сбора орехов, последние складывались в фартуки, а позже высыпались на разостланные предметы. Работа по сбору орехов могла продолжаться и несколько дней. По народным представлениям, урожай орехов предвещал на будущий год урожай ржи. В городах с этого дня начинались «великоденские» гулянья.