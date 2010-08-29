На Луганщине пожар уничтожил 46 гектаров сухой травы

В Луганской области на территории степного массива возле села Мирное Лутугинского района произошло загорание сухой травы. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС Украины, пожар возник 28 августа в 12:51. Его площадь быстро увеличивалась в связи с погодными условиями (высокая температура и сильный ветер 20 м/с). В связи со сложной ситуацией на место пожара дополнительно был направлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В 16:45 подразделы Государственной пожарной охраны МЧС локализовали пожар. В 20:30 пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил 46 га сухой травы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.