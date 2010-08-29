ВМС Дании пресекли нападение пиратов у берегов Сомали

Вертолет с одного из датских военных кораблей пресек нападение пиратов у берегов Сомали. Как сообщил представитель флота, вертолет вылетел в ответ на сигнал бедствия, полученный с судна под панамским флагом в Аденском заливе, информирует Интерфакс-Украина. Заметив военный вертолет, пиратская лодка прекратила стрельбу по торговому судну и обратилась в бегство, но датские летчики предупредительным выстрелом заставили пиратов остановиться. Сомалийцев доставили на борт датского корабля Esbern Snare, но позже отпустили. Сомалийские пираты — современные вооруженные группировки, захватывающие с целью выкупа морские суда у берегов Сомали. В качестве транспортных средств используют малотоннажные корабли (катера, моторные лодки, рыболовецкие суда). Вооружены как правило автоматическим оружием и гранатометами. Для обеспечения безопасности судоходства в зоне действия пиратов выполняется боевое патрулирование силами ВМФ государств, членов НАТО, России, Индии и ряда других. 7 октября 2008 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая разрешает государствам применить ВМС и ВВС для борьбы с пиратами в зоне Сомали.