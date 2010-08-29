31 августа в Якутии объявлен днем траура по морякам затонувшего буксира

В Якутии 31 августа объявлен днем траура по погибшим членам экипажа затонувшего в море Лаптевых буксира «Алексей Кулаковский». Как сообщает Радио «Свобода», в указе Президента Якутии Егора Борисова подчеркивается, что моряки выполняли свой гражданский долг - буксир шел на помощь терпящему бедствие судну. На борту буксира были 14 моряков. Трех из них удалось спасти. Были найдены тела пяти погибших моряков, поиски еще шести - продолжаются. Причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело. Напомним, на днях у побережья Якутии в море Лаптевых затонул буксир «Алексей Кулаковский».