Под Москвой возобновились торфяные пожары

Жители Москвы и Подмосковья сообщают о возобновившихся в некоторых районах торфяных пожарах. Начавшиеся дожди слабо влияют на такие пожары, поскольку очаги тления находятся глубоко, сообщает «Немецкая волна». СМИ ссылаются на переписку блогеров: «На улице в Медведково дождь и дым одновременно», - пишет один из блогеров. Такая же ситуация, по сообщению москвичей, в районе ВДНХ, на Ленинградском шоссе, в частности, в районе Сокола, на Калужском шоссе. В центре Москвы запаха гари нет. В Мосэкомониторинге, где отслеживают качество воздуха, сообщают, что содержание вредных веществ в воздухе прекратило «зашкаливать», они вернулись к обычному графику работы, то есть перестали отслеживать ситуацию и по выходным. Однако по данным на пятницу, пожарным не удавалось справиться с тремя горящими торфяниками в Подмосковье. Новый дым в Москве может быть вызван тем, что в ряде регионов все еще горят торфяники в Московской, Рязанской и Владимирской областях. Пожары не прекращались с конца июня-начала июля Напомним, природные пожары бушевали этим летом в Центральной России и Поволжье из-за аномальной жары и засухи. В семи регионах, в том числе в Московской области, был введен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, погибли 53 человека. Более 3,5 тысячи человек остались без крова.