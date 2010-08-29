В Чили продолжают искать возможность спасения шахтеров

В Чили изучается альтернативный план спасения горняков, блокированных под землей после обвала в золотоносной шахте 5 августа. В понедельник должно начаться бурение тоннеля, с помощью которого шахтеров, по оценкам властей, удастся поднять на поверхность примерно через три или четыре месяца, сообщает Радио «Свобода». Инженеры при этом не исключают, что если сосредоточить усилия на расширении уже существующего прохода, через который горнякам сейчас передают еду и медикаменты, то их освобождение станет возможным через два месяца. Дня два назад появились сообщения о том, что у некоторых шахтеров начали появляться признаки депрессии.