Официальный талисман Евро-2012 будет презентован 16 ноября

Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2012 года будет презентован 16 ноября этого года. Об этом заявил директор Евро-2012 Мартин Каллен во время открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков», сообщает УНИАН. М.Каллен отметил, что презентации будут проходить в течение двух недель в Украине и Польше, а также в каждом принимающем городе. Директор Евро-2012 отказался сообщить, будет ли талисман Евро-2012 общий для двух стран, или каждая страна будет иметь собственный талисман, подчеркнув, что это станет сюрпризом. Напомним, ранее спикер союза «Евро-2012 Польша» Юлиуш Глуский сообщил, что талисман будет учитывать элементы украинской и польской культур. По словам Ю.Глуского, исключительные права на проектирование и создание талисмана получила американская компания «Warner Brothers».