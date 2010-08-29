В понедельник в Украине местами кратковременные дожди

В понедельник в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные дожди. 30 сентября переменная облачность сообщили в Укргидрометцентре, передает УНИАН. Без осадков, только ночью в восточных областях, в Крыму и Приазовье, во второй половине дня на крайнем западе пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных областях местами +5-7°, днем +18-23°; на юге и востоке ночью +11-16°, на побережье морей до +20°, днем +24-29°. В Киевской области в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8-13°, днем +18-23°. В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 21-23°.