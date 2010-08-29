Сборная МЧС Украины стала чемпионом мира

Сборная Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы завоевала первое место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, золотую медаль чемпионата команде принесла победа в соревнованиях по боевому развертыванию. «Ожесточенная борьба среди команд велась за доли секунды», - отметили в пресс-службе . Напомним, что с 27 августа по 29 августа в Донецке проходит VI Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие команды из 15 стран мира, которые входят в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей: Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Узбекистана, Чехии и Эстонии. Представители еще трех стран - Австрии, Сербии и Турции – выступают качестве наблюдателей. Пожарные и спасатели боролись в четырех видах состязаний: подъеме со штурмовой лестницей в окно 4-го этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, которые входят в двоеборье, а также в пожарной эстафете 4х100 и боевом развертывании.