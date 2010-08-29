В Ивано-Франковске сегодня прошел «Праздник хлеба»

Сегодня в Ивано-Франковске состоялось «Праздник хлеба», которое организовали Ивано-Франковский горисполком и Гильдия частных пекарей и кондитеров города. Состоялось торжественное шествие художественно-творческих коллективов по улицам города до парка культуры имени Тараса Шевченко, где и состоялось основное представление, передает УНИАН. На празднике дегустировали кондитерские и хлебные изделия, а на выставке-ярмарке покупали многообразные хлебобулочные и кондитерские изделия местных производителей. Участников праздника поздравили руководители города и благословил священник. На празднике свою продукцию представили потребителям 18 предприятий, среди которых 3 львовские и одно предприятие из города Косово Ивано-Франковской области. Организаторы праздника оценивали оформление и декорации каждого участника. По результатам оценки, наилучшие получили отдельные отличия. Кроме того, состоялся конкурс «Лучший каравай-2010» и «Лучший торт-2010». Торжественно наградили лучших работников хлебопекарской отрасли города. Также во время праздника была организована развлекательная программа и конкурсы для посетителей.